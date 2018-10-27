В первом выпуске программы "Слово Пастыря" Митрополит Онуфрий рассказал об истинной и ложной духовности
15:12, 27 октября 2018Православие
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Митрополит Онуфрий обратился с духовным наставлением к зрителям / news.church.ua
В эфире телеканала «Интер» вышел в свет первый выпуск еженедельной программы «Слово Предстоятеля», в которой Блаженнейший Митрополит Онуфрий обращается с духовным наставлением к зрителям.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на телеканал “Интер”.
Свое первое слово в рамках телепрограммы Блаженнейший владыка посвятил объяснению истинной и ложной духовности в жизни современного человека на примере евангельской притчи о сеятеле (Лк. 8: 5-15).
Увидеть видеообращение Предстоятеля Украинской Православной Церкви можно каждую субботу в 8:30 в эфире телеканала «Интер», или на YouTube-канале по ссылке.
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