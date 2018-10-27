Украинцам предлагают высказаться по поводу «Бала у Сатаны», который состоится в Киеве на Хеллоуин

Центр информации Украинской Православной Церкви предложил пользователям Фейсбук высказать свое мнение по поводу «Бала у Сатаны», который состоится в Киеве 31 октября в заведении возле Андреевской Церкви.

Проголосовать, а также высказаться относительно предстоящего события можно на официальной странице Центра информации в Фейсбук.

Как говорится в анонсе мероприятия, в Киеве будут "праздновать" Halloween, воссоздавая "Бал у Воланда".

"31 октября все грешники Киева приглашены на бал к Месиру! Самая масштабная вечеринка на Хэллоуин - Бал Сатаны", - говорится в сообщении. На вечеринке обещают "сеанс черной магии", выступление шоу-балета грешниц и другое.