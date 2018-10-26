В Беларуси прошла научно-практическая конференция, посвященная митрополиту Иосифу (Семашко)

В Беларуси 24- 26 октября прошла научно-практическая конференция, посвященная митрополиту Иосифу (Семашко).

В Национальной библиотеки Беларуси 24 октября состоялось торжественное открытие и пленарное заседание международной научно-практической конференции «Митрополит Иосиф (Семашко; 1798 — 1868): личность, эпоха, исторический путь Православия на белорусских землях», сообщает официальный портал БПЦ.

Научный форум приурочен к 220-летию со дня рождения и 150-летию со дня блаженной кончины митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко), инициатора воссоединения белорусских униатов с Православной Церковью.

Организаторами конференции выступили: Белорусская Православная Церковь, Национальная академия наук Беларуси, Отделение гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, Институт философии НАН Беларуси, Минская духовная академия.

С приветственным словом ко всем собравшимся обратился митрополит Павел. Владыка Экзарх, в частности, подчеркнул, что деяние, которое совершил митрополит Иосиф (Семашко) и его ближайшие сподвижники, — это поистине эпохальное событие, которое определило и создало фундамент церковно-государственного устройства нынешней Республики Беларусь.

Митрополит Павел особо отметил, что трудами владыки Иосифа и его сподвижников более полутора миллионов белорусских униатов вернулись в Православную Церковь. Благодаря усилиям Виленского архипастыря белорусы вспомнили о своих древних корнях и о своем духовном происхождении из Днепровской крещальной купели святого князя Владимира. Деятельность владыки Иосифа прекратила многолетнюю вражду и ненависть на религиозной основе, открыла путь к мирной жизни, возрождению белорусского языка и белорусской самобытной культуры.

25 и 26 октября международная конференция продолжилась в секционном формате. Свои доклады представили ученые из Беларуси, Литвы, Польши, России, Сербии, Украины.