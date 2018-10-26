Румынская Православная Церковь призвала Константинополь и РПЦ найти решение украинского церковного вопроса

Румынская Православная Церковь обратилась к Константинопольскому и Московскому патриархатам с призывом найти общее решение ситуации с автокефалией для Украины.

Об этом сообщает российское информагентство.

"Учитывая развитие церковной ситуации в Украине, Священный синод повторяет рекомендацию от 24 мая о том, что Вселенский патриархат и Московский патриархат должны вместе прийти к решению проблемы, сохраняя единство веры и административно-пастырской свободы, черту, представляющий собой характерный признак Православия", – говорится в сообщении пресс-службы Румынской патриархии.

Румынская Православная Церковь подчеркивает, что единство можно сохранить с помощью взаимной ответственности и сотрудничества между поместными Православными Церквями, а также путем развития диалога и соборности.

"Единство Церкви – это священный дар Бога, но и большая ответственность иерархов, священства и мирян. Поэтому Священный синод призывает к усугублению молитв за единство, к развитию диалога и осуществлению братской христианской любви, которая дарует настоящую свободу", – говорится в сообщении.