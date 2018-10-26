В Одессе отметили 20-летие со дня основания Свято-Иверского монастыря
16:50, 26 октября 2018Православие
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Богослужение в Одессе / eparhiya.od.ua
В день празднования Иверской иконы Божией Матери, 26 октября, митрополит Агафангел совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре в сослужении представителей епископата и многочисленного духовенства.
После завершения литургии был совершен праздничный молебен пред Иверской иконой Божией Матери, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.
Затем митрополит Агафангел обратился к верующим с архипастырским словом, в котором отметил знаменательность сегодняшнего дня - 20-летие со дня основания Свято-Иверского монастыря.
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