В Одессе отметили 20-летие со дня основания Свято-Иверского монастыря

В день празднования Иверской иконы Божией Матери, 26 октября, митрополит Агафангел совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре в сослужении представителей епископата и многочисленного духовенства.

После завершения литургии был совершен праздничный молебен пред Иверской иконой Божией Матери, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Затем митрополит Агафангел обратился к верующим с архипастырским словом, в котором отметил знаменательность сегодняшнего дня - 20-летие со дня основания Свято-Иверского монастыря.