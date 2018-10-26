В Пюхтицком монастыре обрели мощи святой блаженной Екатерины

На сестринском кладбище Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря члены комиссии по обретению мощей блаженной старицы монахини Екатерины (Малков-Паниной) обрели честные останки святой.

На обретении мощей присутствовали сестры Пюхтицкого монастыря, духовенство Эстонской епархии, паломники, сообщает patriarchia.ru.

В настоящее время обретенные честные останки описываются специалистами археологом. Затем их подготовят к облачению по монашескому чину.

***Екатерина Малков-Панина родилась 15 мая 1889 года в Финляндии.

5 июля 1922 года Екатерина была принята в число послушниц Пюхтицкого монастыря. С первых дней своей жизни в обители она стала вести себя по временам странно, юродствовала. Вскоре ее перевели в Гефсиманский скит, находившийся в 30 километрах от монастыря.

В начале Второй мировой войны Гефсиманский скит был ликвидирован, а его насельницы вернулись в монастырь. Екатерина в 1942 году была отпущена домой ухаживать за больными престарелыми родителями, которые жили в Таллине. В том же году она похоронила мать и осталась жить со своим отцом. В Таллине Екатерина посещала подворье Пюхтицкого монастыря и предсказала (почти за 20 лет) его закрытие.

В 1947 году Екатерина похоронила своего отца и вернулась в монастырь, после чего начала открыто юродствовать.

В апреле 1966 года архиепископом Таллинским и Эстонским Алексием келейно, в игуменских покоях Пюхтицкого монастыря, был совершен постриг в мантию послушницы монастыря Екатерины с оставлением прежнего имени.

5 мая 1968 года, на празднование Жен-мироносиц, мать Екатерина мирно отошла ко Господу.

7 марта 2018 года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил причислить монахиню Екатерину (Малков-Панину) к лику святых для местного почитания в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре (журнал № 7). Память блаженной Екатерины, Христа ради юродивой, положено совершать 22 апреля (5 мая).