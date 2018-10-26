Визит Патриарха Кирилла в Молдову откладывается "на более поздний срок"

Визит Патриарха Кирилла в Молдову решено перенести.

Об этом сказал президент республики Игорь Додон, сообщает "Благовест-Инфо".

«Провел телефонный разговор с главой Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом, который сообщил о том, что принято решение перенести пастырский визит Патриарха Кирилла в Республику Молдова на более поздний срок», - написал Игорь Додон на своей странице в Фейсбук.

По словам президента, новые сроки визита будут обсуждаться на будущей неделе.

Со своей стороны пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков сказал журналистам, что «по согласованию с молдавской стороной визит Патриарха Кирилла в Молдавию перенесен на более поздний срок».

Изначально предполагалось, что визит Патриарха в Молдавию пройдет 25-28 октября, и в ходе него патриарх посетит в том числе Приднестровье и Гагаузию. Однако на днях было объявлено о том, что визит сокращен до двух дней.

Ранее Патриарх Кирилл дважды побывал с первосвятительскими визитами в Молдове - в октябре 2011 года и в сентябре 2013 года.