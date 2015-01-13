Если с нами Бог, то и правда победит, и добро восторжествует - архиепископ Горловский УПЦ Митрофан

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка прошла праздничная Божественная литургия, которую совершили митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, архиепископ Горловский и Славянский Митрофан.

Архиепископ Митрофан обратился к молящимся с проповедью.

«В Рождественскую ночь мы слышим удивительные слова, которые ещё в Ветхом Завете были сказаны пророком: „С нами Бог. Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог“. С нами Бог. Это значит, что у нас есть возможность быть с Богом, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. С нами Бог. Это значит, что никогда неправда, зло не смогут победить правду. С нами Бог. Это значит, что человек, живущий по совести, следующий за Христом, ничего не боится, потому что Христа у него никто не отнимет. С нами Бог. Это значит, что радость общения с Богом у человека будет даже тогда, когда никаких внешних, земных радостей у него больше не останется.

Мы в этом году празднуем Рождество по-особенному. Звучат выстрелы. Изменилась человеческая жизнь. Люди не знают, доживут ли они до завтра. Мы не знаем, будет ли у нас завтра дом, будет ли что поесть. Никто не может дать ответа на вопрос, каким будет наше будущее. Но мы знаем, что с нами будет Христос, что Он нас не оставит. И это повод для нашей радости, для того, чтобы мы не унывали, чтобы в нашем сердце не угас огонь надежды. Чтобы мы видели, что если с нами Бог, то и правда победит, и добро восторжествует, и зло никогда не сможет быть сильнее добра».

Горловская епархия УПЦ