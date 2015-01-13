В Москве пройдут XXIII Международные Рождественские чтения «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси»

21-23 января в Москве пройдут XXIII Международные Рождественские образовательные чтения.

Как сообщает Патриархия.ru, в 2015 году будет широко отмечаться 1000-летие преставления равноапостольного великого князя Владимира. Тема «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» станет центральной для участников Чтений.

21 января, в день открытия Чтений, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит торжественное богослужение в Храме Христа Спасителя, в котором примут участие свыше 130 иерархов Русской Православной Церкви.

22 января в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации пройдут III Рождественские Парламентские встречи.

В рамках Парламентских встреч пройдут круглые столы, посвященные актуальным темам взаимодействия Церкви и государства. Также состоится награждение победителей Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и Всероссийского конкурса в области воспитания, педагогики, работы с детьми и молодежью в возрасте до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

22 и 23 января в рамках 18-и основных направлений на различных площадках Москвы пройдет более 160 мероприятий, посвященных темам современного развития Церкви, системы православного образования, молодежной политики и церковной благотворительности. Некоторые мероприятия пройдут накануне открытия или по завершении официальной программы Чтений. Участники уделят особое внимание теме празднования 1000-летия преставления Крестителя Руси князя Владимира.

Торжественное закрытие XXIII Рождественских чтений состоится 23 января в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. В завершение форума будет принят итоговый документа XXIII Международных Рождественских образовательных чтений.

Международные образовательные Рождественские чтения проводятся в Москве ежегодно под председательством Патриарха Московского и всея Руси. В 2014 году в работе Рождественских чтений приняли участие свыше 15 000 человек.

Организатором Рождественских чтений выступаетСинодальный отдел религиозного образования и катехизации при участии всех синодальных структур Русской Православной Церкви.