Священник УПЦ совершил рождественское богослужение для украинцев в Дакаре

Клирик храма святителя Спиридона Тримифунтского Киева протоиерей Захария Керстюк 7 января совершил праздничное рождественское богослужение на территории Посольства Украины в Дакаре - столице Исламской Республики Сенегал.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, во время богослужения были вознесены молитвы за мир в Украине, за здоровье воинов, за исцеление раненых, а также за упокой душ погибших в военном конфликте на востоке Украины.

После свершения Божественной литургии протоиерей Захария поздравил местных верующих с праздником Рождества Христова и передал в подарок Послу Украины в Сенегале господину О. Овчарову экземпляр Библии с дарственной надписью Митрополита Онуфрия, которую Миссия «Милосердие без границ» приобрела на аукционе Украинской Православной Церкви «Наша лепта». Следует отметить, что господин Посол и его дети - Владимир и Евгений, являются активными волонтерами Миссии «Милосердие без границ».

Посол поблагодарил священника за приезд и подчеркнул важность визитов священников в такие далекие страны, как Сенегал, поскольку такие посещения скрепляют малочисленную диаспору украинцев в Северной Африке.

Праздничные богослужения в отдаленных странах для наших людей является не только возможностью принять церковные таинства, но и приобщиться к православной украинской культуре, ведь Сенегал является одной из немногих стран Африки, где нет ни одного православного прихода.

Поездка украинского священника в Сенегал была согласована со Священноначалием Александрийского Патриархата, в юрисдикции которого находится эта страна. Во время пребывания в Сенегале протоиерей Захария Керстюк совершил Таинство Крещения над несколькими детьми наших соотечественников, а также совершил ряд других треб.

Следует отметить, что сегодня посетить Сенегал довольно непросто, учитывая вирус Эбола, распространенный в том регионе, а значит приезд священника был с благодарностью воспринят нашими согражданами.