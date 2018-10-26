В УПЦ предлагают верующим перечитать "Белую гвардию" Булгакова

Чтобы понять, что происходило в Киеве 20 годов ХХ века в плане земном – стоит перечитать роман Михаила Булгакова «Белая гвардия», а что в церковном – его фельетон «Киев-город».

Об этом сказал верующим архиепископ Боярский Украинской Православной Церкви Феодосий, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Архиепископ Феодосий отметил, что в киевском Крестовоздвиженском храме был крещён писатель Михаил Булгаков - сын профессора Киевской духовной академии.

"Его семья снимала квартиру у тогдашнего настоятеля Кресто-Воздвиженского храма на Воздвиженке, здесь же родился Булгаков и был крещён в нашем храме. Кто читал его бессмертные произведения, тот знает, что в нашем городе 100 лет назад происходило практически то же, что и сегодня: столкновение идей в той же агрессивной форме. Подобное происходило и в церковном плане", - рассказал владыка Феодосий.

Он также призвал верующих не забывать, что Киев является одним из уделов Пресвятой Богородицы.

"Никогда не нужно забывать, что Киев является одним из уделов Пресвятой Богородицы. Божия Матерь выбрала его и создала, по Своему повелению, Киево-Печерскую лавру, под Своим Омофором произрастила столько преподобных Печерских, которые нетленными мощами покоятся совсем рядом с нами. А значит - Божия Матерь, верим, никогда не оставит Своего удела", - заключил архиепископ.