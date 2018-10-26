Православные Черниговщины почтили Иерусалимскую икону Божией Матери

В день чествования иконы Пресвятой Богородицы, именуемой Иерусалимская, 25 октября, архиепископ Нежинский и Прилукский Климент совершил Божественную литургию в Свято-Троицком храме г. Носовка на Черниговщине, где находится список чудотворной Иерусалимской иконы Божией Матери, написанный по благословению покойного Митрополита Иринея (Семко) и освященный на Гробнице Пресвятой Богородицы в Иерусалиме.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви, сообщает сайт Нежинской епархии УПЦ.

После чтения Святого Евангелия владыка Климент обратился к пастве со словом проповеди.

После завершения Божественной литургии Архипастырь поздравил настоятеля Богоявленской церкви с. Володькова Девица протоиерея Михаила Гладиша с 50-летием со дня рождения и подарил юбиляру Святую Библию.

Далее состоялся крестный ход по центральным улицам города с чудотворной Иерусалимской иконой Пресвятой Богородицы.