В Попасной построят православный храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»

В прифронтовом городе Попасная освящено место под строительство нового православного храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Возглавил освящение места под строительство храма архиепископ Северодонецкий и Старобельский Никодим, сообщает сайт Северодонецкой епархии УПЦ. На богослужении молилось духовенство епархии, верующие, а также городской глава Ю. Онищенко.

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