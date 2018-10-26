В Попасной построят православный храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
00:48, 26 октября 2018Православие
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В Попасной построят православный храм / sed-eparhia.com
В прифронтовом городе Попасная освящено место под строительство нового православного храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
Возглавил освящение места под строительство храма архиепископ Северодонецкий и Старобельский Никодим, сообщает сайт Северодонецкой епархии УПЦ.
На богослужении молилось духовенство епархии, верующие, а также городской глава Ю. Онищенко.
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