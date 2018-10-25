Православные в Умани встретили чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Благоуханный Цвет»
21:21, 25 октября 2018Православие
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Икона Богородицы будет находиться в соборе до 1 ноября / eparhia-uman.org.ua
В Уманскую епархию УПЦ в четверг, 25 октября, прибыла чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Благоуханный Цвет».
Первый храм епархии, который гостеприимно открыл свои двери для святыни – Свято-Николаевский кафедральный собор Умани, сообщается на сайте Уманской епархии УПЦ.
Под пение тропаря Божией Матери икону занесли в храм, где в сослужении клириков собора митрополит Пантелеимон совершил перед ней молебен.
После богослужения все присутствующие прикладывались к святыне и были помазаны освященным елеем.
Икона Богородицы будет находиться в соборе до 1 ноября, а затем будет посещать храмы города Умани и благочиний Уманской епархии.
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