Православные в Умани встретили чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Благоуханный Цвет»

В Уманскую епархию УПЦ в четверг, 25 октября, прибыла чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Благоуханный Цвет».

Первый храм епархии, который гостеприимно открыл свои двери для святыни – Свято-Николаевский кафедральный собор Умани, сообщается на сайте Уманской епархии УПЦ.

Под пение тропаря Божией Матери икону занесли в храм, где в сослужении клириков собора митрополит Пантелеимон совершил перед ней молебен.

После богослужения все присутствующие прикладывались к святыне и были помазаны освященным елеем.

Икона Богородицы будет находиться в соборе до 1 ноября, а затем будет посещать храмы города Умани и благочиний Уманской епархии.