цей матеріал доступний українською

Православные в Умани встретили чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Благоуханный Цвет»

21:21, 25 октября 2018
Православие
1440 0
Икона Богородицы будет находиться в соборе до 1 ноября / eparhia-uman.org.ua

Первый храм епархии, который гостеприимно открыл свои двери для святыни – Свято-Николаевский кафедральный собор Умани, сообщается на сайте Уманской епархии УПЦ.

/ eparhia-uman.org.ua

Под пение тропаря Божией Матери икону занесли в храм, где в сослужении клириков собора митрополит Пантелеимон совершил перед ней молебен.

/ eparhia-uman.org.ua

После богослужения все присутствующие прикладывались к святыне и были помазаны освященным елеем.

Икона Богородицы будет находиться в соборе до 1 ноября, а затем будет посещать храмы города Умани и благочиний Уманской епархии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter