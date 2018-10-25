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В Эстонии были обретены мощи святой монахини Екатерины Пюхтицкой

20:31, 25 октября 2018
Православие
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В Эстонии были обретены мощи святой монахини Екатерины Пюхтицкой / orthodox.ee

В этот день на сестринском кладбище Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря членами комиссии, которую возглавил Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений, в присутствии духовенства Эстонской епархии, сестер Пюхтицкого монастыря и паломников обители были обретены мощи святой блаженной Екатерины Пюхтицкой, Христа ради юродивой. Об этом сообщается на официальном сайте Эстонской Православной Церкви.

/ orthodox.ee

Обретенные останки в настоящий момент описываются специалистами археологом Платоновой Н.И. и антропологом Зубовой А.В. и готовятся к облачению по монашескому чину.

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