В Святогорской лавре почтили память преподобного Арсения Святогорского

В Святогорской лавре 25 октября почтили память преподобного Арсения Святогорского.

В день памяти первого настоятеля Святогорской обители по её возрождении в 1844 г. митрополит Святогорский Арсений отслужил молебен преподобному святогорцу, сообщается на сайте обители.

Молебен совершался в монастырской часовне в честь преподобных Арсения и Германа Святогорских, расположенной на площадке летней трапезной обители. Пять лет назад наместник Святогорской лавры в этот день возглавил торжественное её освящение.

Ежегодно в дни памяти великих подвижников Святых Гор в посвящённой им часовне святогорской братией служатся молебны.

На богослужении молилась братия обители и паломники. Обратившись к собравшимся, владыка произнёс слова благодарности 12-ти пришедшим из Глинской пустыни труженикам-возобновителям Святогорской обители, сказав о тех трудах, которые пришлось понести настоятелю отцу Арсению с братией в первые годы по возрождении монастыря после Екатерининского закрытия.

«Наших предшественников сегодня поминая, мы вручаем свои души, и будущность и нашей святой обители, и Святой Церкви, и нашего Отечества их святым молитвам».

Также владыка наместник рассказал об обретении мощей преподобного Арсения Святогорского.

По окончании молебна все помазывались маслом из лампады, возжигаемой в часовне пред иконами преподобных Арсения и Германа Святогорских.