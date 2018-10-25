Предстоятель УПЦ каждую субботу будет обращаться к верующим с телеэкрана.

Обращение Блаженнейшего Митрополита Онуфрия к всем украинцам будет транслироваться каждую субботу утром. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на inter.ua.

«Сегодня, когда Православная Церковь переживает серьезные вызовы, людям особенно необходима поддержка и нужны слова, которые укрепляют веру, — пишется в анонсе телеканала. — «Интер» дает возможность миллионам верующих Украинской Православной Церкви услышать своего Предстоятеля – человека, который считается безусловным авторитетом в Православном мире, которого любят, ценят и уважают прихожане».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий будет говорить о том, что важно понять и пропустить через свое сердце, чтобы найти спокойствие и осознание сегодняшнего дня, обрести уверенность в завтрашнем дне. И внутренне прийти к миру.

Руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная отмечает, что «в той сложной ситуации, которая сейчас происходит вокруг Православной церкви», хочется «найти точку опоры». «Такой точкой опоры, я считаю, являются слова проповеди Блаженнейшего Митрополита Онуфрия», — говорит она.

То, что у людей есть потребность в этом, видно в том числе по рейтингам интервью и обращений Блаженнейшего Онуфрия, которые были в последнее время в нашем эфире.

«Люди его ждут. В период, когда вокруг много искушений, сомнений, людям хочется обрести уверенность, успокоиться, услышать то, что они сами думают, от человека, который обладает несоизмеримо большим авторитетом, — подчеркивает Руководитель Inter Media Group. — …Благодаря телевизионному эфиру миллионы людей каждую неделю будут сопричастны общению с Блаженнейшим».

Еженедельное обращение к верующим Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Онуфрия «Слово Предстоятеля» будет транслироваться каждую субботу в 08.30 в эфире телеканала «Интер».