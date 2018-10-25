Синод Болгарской Православной Церкви 5 ноября обсудит вопрос о созыве Всеправославного собора

Синод Болгарской Православной Церкви обсудит вопрос о созыве Всеправославного собора в связи с инициативой Вселенской патриархии в отношении украинской Церкви на внеочередном заседании 5 ноября.

Об этом сказал официальный представитель Болгарской Православной Церкви протоиерей Николай Георгиев, сообщает российское информагентство.

«На предстоящем заседании митрополиты решат - поддержать ли предложение Патриарха Кирилла о созыве Всеправославного собора, для решения возникших в Православной Церкви противоречий, или обнародуют свою позицию, предварительно рассмотрев церковные документы более чем трехсот летней давности», - сообщил Николай Георгиев.

Ранее на заседании синода Болгарской Православной Церкви, которое проходило в начале октября, было принято решение передать вопрос о действиях Константинопольского патриарха Варфоломея по началу процесса предоставления автокефалии украинской Церкви на рассмотрение специальной комиссии, а предложение митрополита Ловчанского Гавриила «о созыве Всеправославного собора, который должен был бы решить этот вопрос», было большинством голосов отклонено.