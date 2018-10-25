В Минске отметили 40-летие служения на Белорусской земле митрополита Филарета

В домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых 24 октября был совершен благодарственный молебен, приуроченный к 53-летию архиерейской хиротонии и 40-летию служения на Белорусской земле почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Филарета (Вахромеева).

Как сообщает официальный портал Беларусской Православной Церкви, по завершении молебна митрополит Павел поздравил почетного Патриаршего экзарха со знаменательными датами и пожелал здоровья и помощи Божией, отметив значительный вклад владыки Филарета в возрождение Православной Церкви в Белоруссии.

От имени епископата, духовенства и мирян Белорусской Православной Церкви митрополиту Филарету были вручены просфора и цветы.

Глава Администрации Президента Республики Беларусь Н. Кочанова зачитала поздравительный адрес Президента Республики Беларусь А. Лукашенко и вручила митрополиту Филарету букет цветов. Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко также тепло поздравил юбиляра и вручил цветы.