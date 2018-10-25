Веркольский монастырь собирает истории о чудесах по молитвам к святому Артемию

К 475-летию преставления праведного отрока Артемия Веркольского, которое будет отмечаться в 2019 году, Свято-Артемиево Веркольский монастырь готовит книгу о святом, для которой собирает истории о чудесах, произошедших по молитвам к нему.

На данный момент собрано уже около 50 свидетельств о чудесах по молитвам к святому отроку Артемию, сообщает сайт обители.

Об одном из таких чудес рассказала паломница из подмосковного Протвино Светлана Гончарова.

— У меня бывают страшные головные боли. В один из таких приступов не помогали никакие самые сильные таблетки, я уже решила утром вызвать скорую помощь. Наконец, удалось немного задремать. В тонком сне ко мне приходит отрок и говорит: «Я — Артемий, попей водички». Наливает в кружку из чистого, прозрачного источника воду и подает мне. Я выпила. Когда проснулась, никакой боли не было. Стала искать в интернете святого мальчика, увидела житие отрока Артемия Веркольского (раньше я не знала такого святого) и поняла, что это он избавил меня от страшной головной боли. Тогда я решила, что мне нужно съездить в его монастырь, купила билет и приехала, чтобы поблагодарить святого отрока Артемия, — поделилась своей историей женщина.

В Веркольском монастыре просят всех, кто получал помощь по молитвам к праведному отроку Артемию, сообщить об этом в обитель.

Согласно житию святого, Артемий родился в 1532 году в селе Верколе на реке Пинеге (ныне Пинежского района Архангельской области), в благочестивой крестьянской семье. Он отличался кротостью, послушанием и трудолюбием, уже с пяти лет начал сторониться детских игр и помогать своим родителям Косме и Аполлинарии в работе. Однажды Артемий, будучи в возрасте 13 лет, вместе с отцом боронил землю в поле; неожиданно сгустились тучи и началась гроза, во время которой отрок погиб от удара молнии.