Община Кафедрального собора УПЦ передала гуманитарную помощь переселенцам в Пуще-Водице

Община Кафедрального собора УПЦ передала гуманитарную помощь переселенцам, которые проживают в санаториях «Спутник» и «Пуща-Водица» в Пуще-Водице.

Благочинный Андрее-Владимирского храма протоиерей Павел Белый и руководитель социального отдела Елена Богданова передали детям бисквитные рулеты, фрукты (мандарины, яблоки, хурма) настольные игры, наборы детской кухонной посуды, игрушки, б/у одежду. Об этом сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

Уже более четырех лет социальный отдел посещает и поддерживает центры переселенцев из Донецкой и Луганской областей, находящиеся в санаториях Пуща-Водицы.

"Жители мини-городков поблагодарили о. Павла за оказанную помощь, поговорили о проблемах, о ситуации в стране, затронули духовную тему. Люди рады не только самой заботе, но и вниманию, общению. Им важно чувствовать, что государство и соотечественники не бросили в трудную минуту, а чувствуют их боль и утрату", - сообщается на сайте Кафедрального собора.