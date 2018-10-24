В Сумах тысячи православных прошли крестным ходом с чудотворной Корсунской иконой

Традиционный крестный ход вокруг исторического центра Сум с чудотворной Корсунской (Шпилевской) иконой Божией Матери, именуемой "Прозренная" состоялся 22 октября.

Во время шествия духовенство УПЦ во главе с епископом Ладыжинским Сергеем несло чтимый образ, постоянно звучали церковные песнопения в честь Божией Матери, а также молитвы за мир и согласие на Сумской земле и в Украине. Об этом сообщает "Православная Сумщина".

Колонна участников шествия зашла на территорию Пророко-Ильинского храма, а также посетила место разрушенного Покровского храма.

"Православные сумчане считают чудотворную Корсунскую икону Небесной Покровительницей Сум, поэтому крестный ход является благословением и духовным утешением всех жителей города", - сообщили в Сумской епархии УПЦ.