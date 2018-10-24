Православные отметили день памяти преподобного Амвросия Оптинского
В Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь 23 октября отметили день памяти преподобного Амвросия Оптинского.
Как сообщает patriarchia.ru, накануне вечером в обители были совершены вечерня с акафистом преподобному старцу и всенощное бдение. Богослужения возглавил наместник монастыря, епископ Можайский Леонид.
В день праздника в монастыре было совершено пять Божественных литургий.
23 октября в Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни в Шамордино состоялись престольные торжества.
Праздничные богослужения начались накануне малой вечерней с акафистом преподобному старцу. Во время всенощного бдения для поклонения был вынесен ковчег с частицей мощей святого.
В день праздника литургию возглавил духовник обители архимандрит Поликарп (Нечипорук) в сослужении клириков монастыря и братии Оптиной пустыни в священном сане.
Божественная литургия завершилась молебном с водосвятием и крестным ходом вокруг монастырского храма.