Православные отметили день памяти преподобного Амвросия Оптинского

В Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь 23 октября отметили день памяти преподобного Амвросия Оптинского.

Как сообщает patriarchia.ru, накануне вечером в обители были совершены вечерня с акафистом преподобному старцу и всенощное бдение. Богослужения возглавил наместник монастыря, епископ Можайский Леонид.

В день праздника в монастыре было совершено пять Божественных литургий.

23 октября в Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни в Шамордино состоялись престольные торжества.

Праздничные богослужения начались накануне малой вечерней с акафистом преподобному старцу. Во время всенощного бдения для поклонения был вынесен ковчег с частицей мощей святого.

В день праздника литургию возглавил духовник обители архимандрит Поликарп (Нечипорук) в сослужении клириков монастыря и братии Оптиной пустыни в священном сане.

Божественная литургия завершилась молебном с водосвятием и крестным ходом вокруг монастырского храма.