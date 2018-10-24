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Православные отметили день памяти преподобного Амвросия Оптинского

17:05, 24 октября 2018
Православие
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Крестный ход в Шамордино / monasterium.ru

Как сообщает patriarchia.ru, накануне вечером в обители были совершены вечерня с акафистом преподобному старцу и всенощное бдение. Богослужения возглавил наместник монастыря, епископ Можайский Леонид. 

В день праздника в монастыре было совершено пять Божественных литургий.

23 октября в Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни в Шамордино состоялись престольные торжества.

Праздничные богослужения начались накануне малой вечерней с акафистом преподобному старцу. Во время всенощного бдения для поклонения был вынесен ковчег с частицей мощей святого.

В день праздника литургию возглавил духовник обители архимандрит Поликарп (Нечипорук) в сослужении клириков монастыря и братии Оптиной пустыни в священном сане.

Божественная литургия завершилась молебном с водосвятием и крестным ходом вокруг монастырского храма.

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