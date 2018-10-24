В 75-ю годовщину освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков православные молились о погибших воинах

В Мелитополе 23 октября отметили 75-летие особождения города советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков. По этому случаю священнослужители накануне на Аллее славы совершили заупокойную литию по воинам-освободителям, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ. Помолиться также пришли и прихожане городских храмов. Также священнослужители возложили цветы к стеле Скорбящая Мать.

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