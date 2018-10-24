В 75-ю годовщину освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков православные молились о погибших воинах
14:25, 24 октября 2018Православие
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Заупокойная лития / hramzp.ua
В Мелитополе 23 октября отметили 75-летие особождения города советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.
По этому случаю священнослужители накануне на Аллее славы совершили заупокойную литию по воинам-освободителям, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.
Помолиться также пришли и прихожане городских храмов.
Также священнослужители возложили цветы к стеле Скорбящая Мать.
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