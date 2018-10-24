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В 75-ю годовщину освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков православные молились о погибших воинах

14:25, 24 октября 2018
Православие
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Заупокойная лития / hramzp.ua

По этому случаю священнослужители накануне на Аллее славы совершили заупокойную литию по воинам-освободителям, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Помолиться также пришли и прихожане городских храмов. 

Также священнослужители возложили цветы к стеле Скорбящая Мать.

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