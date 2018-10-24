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В Одессе для грузинской диаспоры появится храм в честь святой благоверной Тамары

13:21, 24 октября 2018
Православие
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В Одессе для грузинской диаспоры появится храм / eparhiya.od.ua

Митрополит Агафангел 23 октября совершил закладку капсулы в основание храма в честь святой благоверной Тамары, который был построен по благословению Патриарха-Католикоса всея Грузии Илии II усердием главного ктитора О. Кутателадзе и грузинской диаспоры Одессы. 

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, у входа в новый храм митрополита Агафангела встречали Генеральный консул Грузии в Одессе господин Торнике Берекашвили и строители храма. 

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Во время богослужения возносились молитвы о Предстоятелях Украинской и  Грузинской Православных Церквей. Также были совершены освящения накупольного креста и колоколов. 

По предварительной договоренности со Патриархом-Католикосом Илией II сюда на служение будет направлен священник из Грузии. Также здесь будет служить и клирик  Одесской епархии.

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