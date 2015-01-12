На Ровенщине спор за храм между УПЦ и УПЦ КП будет решать суд

Религиозная община УПЦ храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины, который находится в селе Бадивка Острожского района, подала в суд на общину УПЦ КП.

Как сообщал сайт ERVE.UA, 26 декабря без необходимых на то документов, храм Святой Равноапостольной Марии Магдалины, вокруг которого уже не один месяц идет «межконфессиональный спор», изменил епархиальную принадлежность в пользу Киевского Патриархата.

По словам представителя религиозной общины УПЦ села Бадивка, их храм был захвачен силой.

«Из-за того, что церковь была захвачена силовым образом, мы подали в суд. Хоть наша община имеет все необходимые документы для служения в храме, мы отказались от силового противостояния, потому что нам войны хватает и на Востоке. После захвата церкви нам не разрешили забрать ящик с пожертвованиями и личные вещи священника. Хотим заверить в том, что в тех списках, которыми прикрываются наши оппоненты, есть подписи протестантов - религиозной общины «Новая жизнь»», - сказал бадивчанин.

В свою очередь, благочинный Острожского районного благочиния Ровенской епархии УПЦ КП протоиерей Юрий Лукашик заверил в том, что "УПЦ КП никаких храмов не захватывала", а община сама допустила их к служению в свой храм.