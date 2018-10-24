Митрополит Онуфрий считает, что политики не способны создавать Церкви

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий считает, что создание Церкви не является компетенцией политиков.

Об этом он сказал в интервью журналу «Пастырь и Паства».

«Сейчас некоторые политики пытаются создать единую поместную Церковь в Украине. Эту Церковь иногда называют Православной, а иногда просто - "поместная Церковь". Политикам все равно, они в этом не особенно разбираются, да и не пытаются разобраться», - отметил Митрополит Онуфрий.

При этом он подчеркнул бесперспективность таких действий.

«Трагедия таких стараний заключается в двух вещах: во-первых, политики по своей природе не способны врачевать духовные расколы, они по своей природе могут лишь разделять людей. Только священнослужители, с помощью молитвы, смирения и Божественной любви способны объединять людей с разными темпераментами, характерами, мировоззрениями в единое общество, которое называется Церковь Христова; во-вторых, государство, к сожалению, идет курсом, принятым после революции, курсом, удаляющим человека от Бога», - отметил Предстоятель УПЦ.

Вместе с тем Митрополит Онуфрий обратил внимание на то, что «многие политики, называясь верующими, хотят создать Церковь, которая бы действовала в их интересах».

«Кто-то может возразить и сказать, что у нас политики верующие: они молятся и ходят в храмы. Не спорю, это действительно так. Но есть силы, которые наших верующих политиков заставляют принимать законы, способствующие развитию и узакониванию греха. Если же политики узаконивают беззаконие, то несмотря на то, что они веруют в Бога и ходят в храмы, они идут против Христа. Они уводят себя и людей, которые их слушают, от Бога. Такие политики и Церковь хотят подстроить под ритм своей жизни», - сказал он.

Блаженнейший объяснил, что «мы ( УПЦ – ред.) любим своих политиков и уважаем их, но последовать за ними не можем. Иначе мы перестанем быть Церковью, превратимся в политическую организацию, и дни бытия нашего будут Богом сочтены».