Патриарх Кирилл впервые выступит с трибуны Госдумы

Выступление Предстоятеля Русской Православной Церкви перед депутатами состоится в рамках Рождественских парламентских встреч.

По сообщению ТАСС, 22 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет участие в открытии выставки икон, развёрнутой в здании Госдумы, а затем встретится в зале пленарных заседаний с парламентариями, духовенством и общественниками.

Помимо Предстоятеля РПЦ в Госдуме выступят также представители Совета Федерации и Правительства РФ, уточняет агентство.

*** Международные Рождественские чтения — крупнейший церковно-общественный форум в сфере образования, социального служения и духовно-нравственного просвещения. В этом году он пройдёт в Москве в двадцать третий раз. Основная тема Рождественских чтений-2015 — «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси».

"Правмир"