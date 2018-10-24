Запорожская епархия УПЦ передала детской больнице медоборудование на сумму более 150 тысяч гривен

В рамках проекта «Любовь милосердствует» Запорожская епархия УПЦ закупила для больницы электрокардиограф и дорогостоящие микроскопы.

В рамках благотворительного проекта 22 октября митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука передал дорогостоящее медицинское оборудование 5-ой городской детской многопрофильной больнице Запорожья, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

«Для любого родителя здоровье его чада – первостепенная задача, – отметил владыка Лука, обращаясь к медицинским работникам учреждения – Пожалуй, нет ничего в мире, что могло бы изменить этот приоритет. Благодаря вашей заботе, вашему профессионализму и в первую очередь вашим любящим сердцам наши дети быстрее выздоравливают и меньше болеют. И я уверен, что новое оборудование, приобретенное на средства прихожан и духовенства нашей епархии, будет этому только способствовать».

В свою очередь, главврач больницы Андрей Запорожченко поблагодарил владыку за помощь, отметив, что сотрудники больницы теперь знают, что епархия придет на помощь.

В дар больнице были переданы электрокардиограф, полуавтоматический биохимический анализатор и микроскопы на сумму 159 тысяч гривен.