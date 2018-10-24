Во Франции скончался старейший клирик Корсунской епархии – игумен скита Святого Духа архимандрит Варсонофий (Феррье)

Старейший клирик Корсунской епархии, наместник скита в честь Святого Духа в Мениль-Сен-Дени, духовник обителей епархии во Франции архимандрит Варсонофий (Феррье) скончался 20 октября на 84-м году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни

Об этом сообщает сайт Корсунской епархии РПЦ.

Будущий архимандрит родился в 1935 году в Париже во французской семье, учился в парижской школе изящных искусств. В августе 1964 года, на праздник Преображения, в скиту Святого Духа митрополит Сурожский Антоний, его духовный отец, постриг молодого человека в мантию.

Будучи насельником Духовского скита, настоятелем которого был в то время архимандрит Сергий (Шевич), о. Варсонофий близко познакомился с выдающимся иконописцем Русского зарубежья иноком Григорием (Кругом). Кисти отца Григория, в частности, принадлежат росписи в Духовском скиту. Когда в 1969 году инок Григорий скончался, о. Васонофий добился у местных властей похоронить его в церкви, сообщает сайт Orthodoxie.com.

В 1986 году монах Варсонофий был рукоположен во диакона и пресвитера митрополитом Ростовским Владимиром (Сабоданом), в те годы – патриаршим экзархом Западной Европы, а впоследствии – митрополитом Киевским и всея Украины.

В 1993 был возведен в сан игумена, а в 2010 – в сан архимандрита.

За годы жизни в скиту Святого Духа о. Варсонофий осуществил пристройки к скитской церкви, основанной в 1934 году священником Андреем Сергиенко. При нем появился купол над абсидой, притвор и колокольня. К 100-летию крещения Руси, которое отмечалось в 1988 году, был построен баптистерий. В 2014 году министерство культуры Франции внесло Духовской скит в список Наследия ХХ века.

О. Варсонофий принимал многочисленных посетителей, приезжавших к нему за духовным советом.

О. Варсонофий также стал основателем двух женских монастырей во Франции – во имя Корсунской иконы Божией Матери в Грассаке (департамент Шаранта) и Знаменского в Марсена (департамент Канталь). Он также разработал проекты храмов в этих обителях и руководил иконописными мастерскими в обоих монастыря.

Всего при участии о. Варсонофия во Франции было построено около десяти православных церквей.

Архимандрит Варсонофий принимал активное участие в миротворческом движении, в диалоге с представителями других религий. Он занимал пост вице-президента Всемирной конференции религий за мир. В 1998 году он участвовал в миротворческом форуме в Бухаресте, организованном католической общиной св. Эгидия. В том же году о. Варсонофий положил начало межрелигиозным миротворческим встречам, проходившим в скиту в Думераке (регион Новая Аквитания).

Будучи членом нескольких объединений художников, в 1992 году о. Варсонофий создал ассоциацию «Искусство в городе, искусство в деревне», целью которой было помочь людям, живущим в отдаленных селениях, открыть красоту живописи.

Отпевание архимандрита Варсонофия состоится утром в среду 24 октября в Троицком кафедральном соборе на набережной Бранли в Париже. Службу возглавит епископ Корсунский Нестор. Погребение пройдет 25 октября – в скиту Корсунской иконы Божией Матери в Думераке.