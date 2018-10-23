В Киевской духовной академии провели форум, посвященный связи духовного и светского образования

В Киевской духовной академии 23 октября состоялась X Международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы».

Научный форум состоялся на базе Киевских духовных школ. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В этом году мероприятие посвящено 100-летию со дня смерти выдающегося отечественного патролога, выпускника и преподавателя Киевской духовной академии Сергея Леонтьевича Епифановича.

Пленарное заседание состоялось в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Президиум заседания составили управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, ректор КДАиС епископ Белогородский Сильвестр, первый проректор КДА протоиерей Сергий Ющик, проректор по научно-богословской работе КДА Владимир Бурега и проректор по учебно-методической работе иеромонах Филарет (Волошин).

Открывая конференцию ректор КДАиС епископ Сильвестр поздравил участников с юбилеем – ведь этот научный форум проходит уже десять лет подряд.

Митрополит Антоний озвучил приветственный адрес участникам и гостям конференции Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, после чего представил доклад «Вклад Киевской духовной академии в развитие патрологии как учебной и научной дисциплины».

Завершилось пленарное заседание выступлением доктора исторических наук, доктора церковной истории, профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Суховой Наталии Юрьевны, которая рассказала о Киевской духовной академии в эпоху Великих реформ и контрреформ (по письмам учеников и учащихся) во 2-й половине ΧΙΧ века.

После пленарного заседания конференция продолжила работу в 6 секциях: «Библеистика и богословие: исторический опыт и современные вызовы», «Исторический путь Православия на Руси», «Церковно-практические дисциплины: исторический опыт и перспективы», «Студенческая наука в духовной школе: богословие и библеистика», «Студенческая наука в духовной школе: церковно-исторические дисциплины», «Студенческая наука в духовной школе: церковно-практические дисциплины».