В Луцке отметили Собор Волынских святых

В день памяти Собора Волынских святых, 23 октября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил чин освящения храма и Божественную литургию в Кафедральном соборе Луцка.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Богослужение состоялось в нижнем храме Кафедрального собора, который освятили в честь святого апостола Андрея Превозванного.

Строительство Кафедрального собора всех святых земли Волынской продолжается в Луцке уже почти двадцать лет. Камень в фундамент сооружения заложили в 1998 году. Храм сооружается в честь 1000-летия Волынской епархии в Луцке. По проекту, он рассчитан на три тысячи верующих. Сейчас в нижнем храме Кафедрального собора уже проходят богослужения.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

После Божественной литургии священнослужители совершили молебен Собора Волынских святых.

В конце богослужения Блаженнейший Архипастырь поздравил верующих с праздником и благословил всех.