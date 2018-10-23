В Луцке отметили Собор Волынских святых
В день памяти Собора Волынских святых, 23 октября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил чин освящения храма и Божественную литургию в Кафедральном соборе Луцка.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Богослужение состоялось в нижнем храме Кафедрального собора, который освятили в честь святого апостола Андрея Превозванного.
Строительство Кафедрального собора всех святых земли Волынской продолжается в Луцке уже почти двадцать лет. Камень в фундамент сооружения заложили в 1998 году. Храм сооружается в честь 1000-летия Волынской епархии в Луцке. По проекту, он рассчитан на три тысячи верующих. Сейчас в нижнем храме Кафедрального собора уже проходят богослужения.
После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди.
За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.
После Божественной литургии священнослужители совершили молебен Собора Волынских святых.
В конце богослужения Блаженнейший Архипастырь поздравил верующих с праздником и благословил всех.