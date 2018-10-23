Митрополит Элладской Церкви уточнил полномочия Константинопольского Патриархата относительно предоставления автокефалии
Митрополит Пирейский Серафим (Элладская Православная Церковь) уточнил полномочия Константинопольского Патриархата.
Как сообщает «Седмица» со ссылкой на «Ромфея», митрополит подчеркнул первенство чести Константинопольского Патриарха и обоснованное право «почётного председательства на Вселенском Соборе и координации Православных Церквей».
Он полагает, что Константинополь имеет право предоставлять автокефалию или автономию по обращению церковной каноничной структуры, имея в виду утверждение их будущим Вселенским Собором. Этот принцип действителен, поскольку до сих пор нет иной всеправославно утверждённой процедуры.
Споры о том, какова должна быть эта процедура, идут уже более 50 лет. Она должна была бы включать три элемента: прошение стремящейся к автокефалии структуры; согласие материнской Церкви; одобрение прочих автокефальных Церквей. Тем самым Константинополь имеет каноническое право предоставлять автокефалию, но лишь в том случае, когда каноничная структура того просит.
В ситуации с Украиной этот принцип не работает, поскольку переданная в 1686 году Патриархом Дионисием IV Московскому Патриархату Киевская митрополия — это единственная в сегодняшней Украине каноническая структура, и она не желает автокефалии.
Митрополит Серафим считает, что автокефалия церковной структуры в Украине нужна Порошенко, Верховной Раде Украины, УПЦ КП и УАПЦ.
Владыка Серафим сказал, что направление двух экзархов в Киев и решение о даровании автокефалии Православной Церкви Украины без уточнения, кто именно является ее получателем — не учитывают Украинской Православной Церкви.
Он полагает, что право Константинополя отзывать решение УПЦ относительно главы УПЦ КП Филарета (Денисенко) заслуживает особого критического анализа с позиций канонического права.
Митрополит Серафим подытожил: «каноническое право пересмотреть дело монаха Филарета Денисенко, рассмотренное совершенным Патриаршим Собором Московского Патриархата, имеет лишь Вселенский Собор, тем более, что в своём письме Патриарху Московскому Алексию № 1203 от 29. 08. 1999 почтенный Вселенский Патриарх соглашается с вынесенным решением».