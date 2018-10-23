В РПЦ заявили о выходе из Международной комиссии по богословскому диалогу между РКЦ и Православными Церквами

Папа Римский принял на личной аудиенции председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Илариона (Алфеева), который накануне выступил на очередном пленарном заседании XV Генеральной ассамблеи Синода епископов, проходящей в Ватикане.

Как сообщает "Сибирская католическая газета", митрополит Иларион проинформировал Папу Римского о том, что Русская Православная Церковь приостанавливает свою работу в составе Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между Римо-Католической и Православной Церквами, что связано с ситуацией, сложившейся во взаимоотношениях Московского и Константинопольского Патриархатов.

Митрополит Иларион изложил позицию своей Поместной Церкви по данному вопросу и передал Папе текст постановления Священного Синода РПЦ о разрыве Евхаристического общения с Константинополем, принятого в Минске.

По словам митрополита, двусторонние отношения между Римо-Католической Церковью и Русской Православной Церковью будут развиваться и в дальнейшем.