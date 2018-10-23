Патриарх Варфоломей заявил, что он не отступит в вопросе предоставления автокефалии Церкви в Украине

Константинопольский патриарх Варфоломей, выступая на встрече с греческой диаспорой Стамбула в воскресенье заявил, что не намерен отступать в вопросе предоставления автокефалии церкви в Украине.

По его словам, это должно быть сделано, несмотря на возражения Русской Православной Церкви, сообщает российское информагентство.

Патриарх Варфоломей подчеркнул, что патриархат решает украинскую церковную проблему на основе права, предоставленного ему канонами священных Соборов, являющихся для всех православных верующих обязательными.

По словам Патриарха Варфоломея, Константинопольский патриархат действует на основании церковных канонов и борется, чтобы спасти православие от опасности национализма, сохранить православную мировую культуру.