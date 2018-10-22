Волнистый попугай на Валааме научился "молиться"

Живущий около Кавказского скита на Валааме волнистый попугай научился произносить Иисусову молитву.

«С детской простотой, славит и молится Богу. Вот нам пример. И у неразумных созданий Божиих, есть чему подчас поучиться!» — говорится на странице Валаамского монастыря в соцсети «Facebook».

— Батюшка ему сказал: Скажи: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, прости меня грешного», – он так и сказал… Так и говорит, — рассказали в обители про попугая.

В монастыре напомнили, что как поется в псалме 150: «Всякое дыхание да хвалит Господа».

«Всякое творение своим существованием, своей жизнью прославляет Бога», — отметили в обители.