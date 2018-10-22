Волнистый попугай на Валааме научился "молиться"
18:45, 22 октября 2018Православие
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Волнистый попугай на Валааме научился Иисусовой молитве / foma.ru
Живущий около Кавказского скита на Валааме волнистый попугай научился произносить Иисусову молитву.
«С детской простотой, славит и молится Богу. Вот нам пример. И у неразумных созданий Божиих, есть чему подчас поучиться!» — говорится на странице Валаамского монастыря в соцсети «Facebook».
— Батюшка ему сказал: Скажи: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, прости меня грешного», – он так и сказал… Так и говорит, — рассказали в обители про попугая.
В монастыре напомнили, что как поется в псалме 150: «Всякое дыхание да хвалит Господа».
«Всякое творение своим существованием, своей жизнью прославляет Бога», — отметили в обители.
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