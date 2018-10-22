В РПЦ назвали условие восстановления отношений с Константинополем

Единственной возможностью для начала диалога Русской Церкви с Константинопольским Патриархатом может быть осознание им ошибочности своих действий в Украине и извинения за них.

Об этом сказал глава Патриаршей пресс-службы священник Александр Волков, сообщает сайт журнала "Фома" со ссылкой на российские СМИ.

— Путь, на который стал Константинополь, может стать очень тяжелым для всего мирового Православия и для верующих в Украине. Но тяжелая ситуация может очень быстро разрешиться, если Константинополь встанет на путь диалога, — сказал отец Александр в понедельник 22 октября.

При этом, как пояснил священник, единственной возможностью для начала такого диалога может быть «осознание ошибочности своих действий Константинопольским Патриархатом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб всему мировому Православию».

Как заметил глава Патриаршей пресс-службы, своими "самочинными действиями" на чужой для него канонической территории Константинополь поддерживает гражданский и религиозный конфликт в Украине.

— Не было никакого — ни публичного, ни непубличного — осуждения действий раскольников на территории Украины… Таким образом, мы можем понимать, что Константинопольский Патриархат солидаризируется со всеми политическими заявлениями Филарета, со всеми действиями его последователей, рукоположенных им священнослужителей. Что они поддерживали и поддерживают гражданское противостояние в Украине, притеснение канонических общин на ее территории. Так как все это не было осуждено Константинопольским Патриархатом, то можно сделать прямой вывод, что все это им поддерживается, — сказал представитель Русской Церкви.

При этом священник уверен, что «абсолютное большинство священнослужителей Украинской Православной Церкви поддерживали, поддерживают и будут поддерживать свою родную Церковь, которая для них является матерью и в которой они получили свое духовное рождение».