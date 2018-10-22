Управляющий делами УПЦ принял участие в торжествах Болгарской Православной Церкви
15:56, 22 октября 2018Православие
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Управляющий делами УПЦ принял участие в торжествах Болгарской Православной Церкви / facebook.com/MitropolitAntoniy
Управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний принял участие в торжествах по случаю 50-летия со дня рождения митрополита Русенского Наума (Болгарская Православная Церковь) в городе Русе (Болгария).
Владыка Антоний поздравил митрополита Наума с юбилеем и вручил ему орден преподобных Антония и Феодосия Печерских І степени. Об этом сообщается на сайте Бориспольской епархии УПЦ.
Управляющий делами УПЦ принял участие в торжествах Болгарской Православной Церкви / facebook.com/MitropolitAntoniy
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