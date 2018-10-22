В Голосеевском монастыре отметят 30-летие со дня блаженной кончины монахини Алипии

Во вторник, 30 октября, исполняется 30 лет со дня блаженной кончины монахини Алипии.

В этот день в Голосеевском монастыре столицы будет совершаться Божественная Литургия, которую возглавит Блаженнейший Митролит Онуфрий, сообщается на сайте обители.

"Все желающие поблагодарить матушку за оказанную помощь или попросить ее святых молитв могут прийти с 28-го по 31-е октября, доступ к честным ее останкам будет круглосуточно", - рассказали в монастыре.

В честь 30-летия кончины монахини Алипии Голосеевский монастырь также издал уникальную книгу о чудесах и исцелениях по ее святым молитвам.