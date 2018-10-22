В Голосеевском монастыре отметят 30-летие со дня блаженной кончины монахини Алипии
14:56, 22 октября 2018Православие
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30 октября — День памяти матушки Алипии / goloseevo.com.ua
Во вторник, 30 октября, исполняется 30 лет со дня блаженной кончины монахини Алипии.
В этот день в Голосеевском монастыре столицы будет совершаться Божественная Литургия, которую возглавит Блаженнейший Митролит Онуфрий, сообщается на сайте обители.
"Все желающие поблагодарить матушку за оказанную помощь или попросить ее святых молитв могут прийти с 28-го по 31-е октября, доступ к честным ее останкам будет круглосуточно", - рассказали в монастыре.
В честь 30-летия кончины монахини Алипии Голосеевский монастырь также издал уникальную книгу о чудесах и исцелениях по ее святым молитвам.
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