Предстоятель УПЦ призвал православных чтить иконы, которые напоминают нам о Боге

Рассказывая во время своей проповеди в Киево-Печерской лавре о ереси иконоборчества и VII Вселенском Соборе, Блаженнейший Митрополит Онуфрий объяснил его главное решение: «почитая образ, мы чтим Первообраз».

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Архипастырь привел простой пример с фотографией: «Человек где-то далеко… Вспоминает о маме, достает фотографию своей мамы, целует фотографию… Но никто не скажет, что сын мамину фотографию считает за маму. Он воздает честь не фотографии, а маме. Умный человек знает, что фотография просто напоминание сыну о его матери. Так и икона является напоминанием человеку о Боге…».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий также вспомнил высказывание святых отцов о том, что есть несколько разновидностей богословия: богословие в буквах — Библия, богословие в архитектуре — храмы, богословие в красках — иконопись.

«Никто не говорит, что поцеловав Библию, мы поклоняемся идолу, потому что в Библии — напоминание о Боге, потому что там большая фотография нашего Бога, — добавил Владыка. — Так же иконопись — …берут доски и краски и накладывают христианские символы, напоминающие нам о спасении, о вечной жизни».

Поэтому, как призвал напоследок Предстоятель, «поклоняемся иконам и почитаем их как те предметы, которые возводят наш ум к Первообразам — к Богу, к святым угодникам Божьим, к Таинствам нашей небесной жизни».