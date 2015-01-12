В Киево-Печерской лавре состоялся IV фестиваль колядок «Рождественский перезвон»

В Успенской Киево-Печерской лавре состоялся IV Всеукраинский песенный фестиваль колядок «Рождественский перезвон».

От имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия архипастырское слово произнес викарий Киевской Митрополии епископ Климент. Владыка рассказал, что Предстоятель очень высоко ценит церковное пение.

Первым выступил хор храма иконы Божией Матери «Живоносный источник», благодаря которому и была начата традиция проведения фестиваля.

Также с церковными песнопениями, популярными и малоизвестными колядками выступали детский хор «Радуйся» храма бессребренников Косьмы и Дамиана Римских, Квартет Свято-Ильинского храма, детский хор «Ласточка», Семейный квартет Тарасенко, Народный художественный коллектив, Хоровая капелла «Колокольчик» Киевского Дворца детей и юношества, солистки Национальной филармонии Украины «Казачка» и Академический камерный хор «Крещатик».

Фестиваль закончился совместным пением праздничного песнопения «С нами Бог!»

Фестиваль посетили онкобольные дети. Также фестиваль посетили дети воскресных школ из Краматорска, Старобельска и Северодонецка.

По материалам сайта Киево-Печерской лавры