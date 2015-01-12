В рамках V Рождественского фестиваля духовной музыки в Москве состоятся восемь концертов

Открытие V Рождественского фестиваля духовной музыки состоялось 9 января в международном Доме музыки в Москве, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Приветствуя собравшихся в зале, митрополит Иларион отметил, что у Рождественского фестиваля уже есть своя история и своя аудитория.

«В пятый раз мы открываем этот фестиваль для того, чтобы дать возможность услышать произведения духовной музыки, которые прозвучат на нескольких концертах», − сказал председатель ОВЦС. Он пожелал всем присутствующим, чтобы радость, которую верующие люди испытывают в рождественские дни, встречая пришедшего в мир Господа нашего Иисуса Христа, сохранялась в их сердцах в течение всего года.

В рамках V Рождественского фестиваля 9-23 января состоятся восемь концертов. Программа включает музыку эпохи Возрождения, старинные песнопения русских монастырей и многое другое. Рождественский фольклор Чехии и Великобритании представят пражский хор мальчиков Boni Pueri и хор Libera.