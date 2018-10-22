Посол США посетила Святогорскую лавру

Посол США Мари Йованович ознакомилась с социальной работой Святогорской лавры – оказанием помощи беженцам.

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович 21 октября побывала в Свято-Успенской Святогорской лавре, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт обители.

Руководителя американской дипломатической миссии в Украине сопровождали политический советник посольства США Дэвид Холмс, региональный координатор госдепартамента США помощи беженцам Джонатан Хейлис, а также и.о. городского главы, секретарь Святогорского городского совета Татьяна Васильевна Божко.

Госпожа Посол посетила Святогорскую Лавру, чтобы ознакомиться с ее деятельностью по оказанию помощи вынужденным переселенцам, пострадавшим от конфликта на Востоке Украины.

Наместник монастыря митрополит Святогорский Арсений встретил гостей во дворе обители и провел короткую экскурсию. В частности владыка рассказал об истории древней обители, а также новейших ее страницах — восстановлении Успенского собора, возвращении Святогорской иконы Божией Матери, святынях монастыря и угодниках Божиих, здесь трудившихся, мощи которых покоятся в соборе.

Отдельно наместник ознакомил гостей с социальной работой Лавры, оказанием помощи беженцам. Также делегация посетила Лаврский музей.