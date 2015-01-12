Давайте научимся любить и прощать - управляющий делами УПЦ по итогам 2014 года (интервью)

Интервью управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Бориспольского и Броварского Антония газете Сегодня.ua по итогам 2014 года.

— Владыка! Заканчивается 2014 год. Какие события уходящего года стали наиболее важными для Украинской Православной Церкви?

— В уходящем году Господь призвал к Себе Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Владимира, который стоял во главе нашей Церкви с 1992 года, то есть более двадцати двух лет. Блаженнейший митрополит Владимир — это целая эпоха в жизни Украинского Православия. Годы его служения стали периодом масштабного церковного возрождения в Украине. За это время более чем в два раза увеличилось количество общин нашей Церкви, восстановлены тысячи храмов и монастырей, открыты духовные семинарии, активно развивается церковная журналистика, заметно активизирована миссионерская деятельность, реализуются многочисленные социальные и благотворительные проекты. Все это стало возможным во многом благодаря усилиям Его Блаженства. Для нас Блаженнейший митрополит Владимир был настоящим отцом, добрым пастырем. Он всегда был открыт к нуждам своей паствы, всегда находил слово утешения. Потому его смерть стала для всех нас личной утратой. Так что, для Украинской Православной Церкви 2014 год — это, прежде всего, год, когда от нас ушел Блаженнейший Владимир.

— Вокруг выбора нового Предстоятеля Украинской Православной Церкви в СМИ было довольно много шума. Как это отразилось на внутрицерковной жизни?

— 13 августа в Киеве прошел Собор епископов нашей Церкви, который избрал новым Предстоятелем митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия. Несмотря на то, что в период подготовки к Собору и на некоторых телеканалах, и в других СМИ велась активная кампания по дискредитации нашей Церкви, мы смогли провести Собор без каких бы то ни было потрясений. На Собор прибыли все епископы нашей Церкви. За митрополита Онуфрия отдали свои голоса 48 из 74 епископов Украинской Православной Церкви, то есть практически две третьих от общего числа участников Собора. Для меня это важный показатель консолидации нашего епископата. Собор прошел спокойно и конструктивно. Так что поколебать нашу Церковь изнутри не удалось.

— Если говорить об общей ситуации в стране, то 2014 год был самым тяжелым годом для Украины с момента провозглашения независимости. А как отразились на жизни Церкви все те потрясения, которые пережила Украина за минувший год?

— Хотя Церковь у нас отделена от государства, но она не может быть отделена от общества, не может быть отделена от народа. Потому все тяжелые испытания, выпавшие на долю нашей страны в уходящем году, не могли не отразиться и на церковной жизни. Понятно, что самым тяжелым испытанием для всех нас стало военное противостояние в Донецкой и Луганской областях. Вооруженный конфликт отразился и на жизни нашей Церкви. В регионе, охваченном боевыми действиями, расположены пять епархий нашей Церкви. В их состав входит более 1 100 храмов, в которых несут служение более 1 100 священников. За время военного конфликта было разрушено 9 храмов Украинской Православной Церкви, еще 77 храмов получили различные повреждения. Погибло несколько священнослужителей. Так что Церковь сполна разделила участь наших соотечественников, оказавшихся в зоне силового противостояния.

— А как вообще Церковь оценивает ситуацию в Донецкой и Луганской областях?

— И Предстоятель нашей Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий, и Собор епископов, и Священный Синод неоднократно призывали к поиску мирных путей урегулирования конфликта. Но, к сожалению, пока что не найден путь к установлению прочного мира на Донбассе. За каждой Литургией в наших храмах возносится молитва о даровании Украине мира. Верим, что Господь нас услышит и пошлет долгожданный мир. Пока в Донецкой и Луганской областях продолжается конфликт, наша Церковь делает особый упор на социальном служении. Мы не можем остановить войну, но мы можем оказать помощь тем, кто от нее пострадал. Тем самым, мы исполняем заповедь Христа о необходимости накормить голодного, напоить жаждущего, и вообще помочь всякому, кто оказался в тяжелой ситуации. Сегодня во всех епархиях нашей Церкви ведется сбор средств для помощи мирному населению, оказавшемуся в зоне боевых действий. Также реализуются многочисленные программы помощи вынужденным переселенцам. Регулярно направляются гуманитарные грузы как в зону проведения АТО, так и на прилегающие к ней территории. Наше духовенство занималось организацией вывоза людей из зоны боевых действий. В нескольких епархиях созданы центры социальной адаптации для вынужденных переселенцев.

— А оказывает ли Церковь помощь украинской армии?

— Понятно, что Церковь не может заниматься закупкой оружия. Это недопустимо с точки зрения церковных канонов. Поэтому наша помощь армии носит исключительно гуманитарный характер. Мы направляем в действующую армию продукты, теплые вещи, медикаменты, бронежилеты. Духовенство Украинской Православной Церкви регулярно посещает части украинской армии, которые находятся в зоне АТО. Проводятся беседы с солдатами и офицерами, совершаются для них богослужения. Воины, оказавшиеся сегодня в зоне боевых действий, особо нуждаются в духовной и психологической поддержке. И мы стараемся ее оказывать. Также в особой заботе нуждаются раненные, находящиеся на лечении в больницах и военных госпиталях по всей Украине. Сегодня за военными госпиталями закреплены наши священники, которые регулярно посещают раненных. В Киеве, Днепропетровске, Одессе и Запорожье священники и миряне нашей Церкви принимали активное участие в ремонте и переоборудовании больниц и госпиталей, в которых проходят курс лечения раненные украинские военные.

— А как бы Вы оценили взаимоотношения Украинской Православной Церкви с Киевским патриархатом в ушедшем году?

— К сожалению, минувший год во многом ухудшил наши взаимоотношения с Киевским патриархатом. На приходском уровне произошло серьезное обострение. Имели место захваты наших храмов с целью их передачи Киевскому патриархату. Впрочем, в целом это не изменило конфессиональную ситуацию в стране. Количество приходов Украинской Православной Церкви особо не уменьшилось, тем более, если учитывать новые приходы, зарегистрированные в 2014 году. Но сами по себе противоправные действия, направленные против нашей Церкви и предпринимавшиеся при участии официальных представителей Киевского патриархата, заметно осложняют сегодня возможный диалог между нами.

— А как бы Вы в целом оценили межконфессиональные взаимоотношения в Украине?

— На рубеже 2013-2014 годов, когда в центре Киева продолжались массовые акции протеста, все конфессии, входящие во Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, были едины в том, что нужно искать мирные пути выхода из социального кризиса. Мы общались и с тогдашней властью, и с оппозицией, призывали к поиску компромиссов. К сожалению, нам не удалось предотвратить кровопролитие. Но все же, нам удалось не допустить межконфессионального конфликта. И это я считаю очень важным нашим достижением. Сегодня мы призываем последовательно пресекать все попытки разжигания межконфессиональной и межрелигиозной розни. Если в нынешний тяжелый конфликт еще добавится религиозная составляющая, это может существенно ухудшить ситуацию в стране.

— Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям в наступающем году?

— Мы прожили крайне непростой год. Очень хочется надеяться, что в грядущем году нам удастся хоть отчасти преодолеть те испытания, которые выпали на долю нашей страны. Все то, что с нами произошло за минувший год, как мне кажется, открыло во всех нас недостаток любви. Увы, мы не умеем принимать нашего ближнего таким, каков он есть, мы не умеем любить его просто и бескорыстно. Потому в новом году я хочу пожелать всем нам сделать шаг навстречу друг другу, сделать шаг навстречу подлинному христианскому примирению. Давайте научимся любить и прощать. Только так можно изменить мир вокруг нас.