цей матеріал доступний українською

В Луцке тысячи православных прошли крестным ходом в день всех святых земли Волынской

11:39, 22 октября 2018
Православие
1638 0
Верующие во время шествия возносили молитвы о сохранении единства Церкви Христовой / volyn.church.ua

Духовенство и тысячи православных жителей Луцка прошли по городу 9 километров – от Свято-Покровского храма до кафедрального собора Всех Святых Земли Волынской, сообщает сайт Волынской епархии УПЦ.

/ volyn.church.ua

Шествие возглавил епископ Волынский и Луцкий Нафанаил.

/ volyn.church.ua

Верующие во время шествия возносили молитвы о сохранении единства Христовой Церкви и о мире в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter