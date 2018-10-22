В Луцке тысячи православных прошли крестным ходом в день всех святых земли Волынской

По случаю праздника всех святых земли Волынской 21 октября по улицам Луцка прошел традиционный крестный ход УПЦ.

Духовенство и тысячи православных жителей Луцка прошли по городу 9 километров – от Свято-Покровского храма до кафедрального собора Всех Святых Земли Волынской, сообщает сайт Волынской епархии УПЦ.

Шествие возглавил епископ Волынский и Луцкий Нафанаил.

Верующие во время шествия возносили молитвы о сохранении единства Христовой Церкви и о мире в Украине.