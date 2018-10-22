В Луцке тысячи православных прошли крестным ходом в день всех святых земли Волынской
11:39, 22 октября 2018Православие
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Верующие во время шествия возносили молитвы о сохранении единства Церкви Христовой / volyn.church.ua
По случаю праздника всех святых земли Волынской 21 октября по улицам Луцка прошел традиционный крестный ход УПЦ.
Духовенство и тысячи православных жителей Луцка прошли по городу 9 километров – от Свято-Покровского храма до кафедрального собора Всех Святых Земли Волынской, сообщает сайт Волынской епархии УПЦ.
Шествие возглавил епископ Волынский и Луцкий Нафанаил.
Верующие во время шествия возносили молитвы о сохранении единства Христовой Церкви и о мире в Украине.
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