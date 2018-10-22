Митрополит Онуфрий рассказал, что делать, если душевный разум умирает

Если человек будет молиться, как наинская вдова, то Господь воскресит наш разум души, и мы найдем к Нему путь.

Об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал во время проповеди в Киево-Печерской лавре, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель рассказал о духовном смысле евангельской истории, как Иисус Христос воскресил умершего сына наинской вдовы (Лк. 7: 11-17), и заметил, что когда на душе тяжело, мы должны вспомнить наинскую вдову и так же усердно молиться.

Архипастырь напомнил, что у каждого человека есть душа, которая является образом Божьим. Душа имеет разум, и «бывает так, что этот разум уже умер или близок к смерти». Владыка пояснил свои слова: «Это бывает, когда человек не способен видеть Бога, понимать волю Божию, находить пути, которыми человек должен идти, чтобы приближаться к Христу».

По словам Митрополита Онуфрия, только с помощью собственной молитвы можно узнать, здоров или близок к смерти ум нашей души.

«Если молитва наполнена разумением того, что мы находимся перед лицом Божьим, что Бог есть все, а мы ничто, что мы живем дарами Божьими, тогда наша душа жива. Но если молитва холодная, мрачная, глухая, когда мы не понимаем, что говорим, то это свидетельствует о том, что ум наш болен или при смерти, или умер», — пояснил Блаженнейший владыка.

Что же делать в том случае, если наш душевный ум «умирает»? Предстоятель посоветовал вспомнить наинскую вдову — и стать на усердную молитву, даже если для нас очень тяжело.

«Если мы будем заставлять себя молиться, то Господь обязательно придет к нам, коснется нашего ума, — и он выздоровеет. Это может произойти мгновенно, Господь коснулся — и человек ожил… Почувствовал, что грешен, что нужно каяться и просить прощения у Господа. Но чаще всего бывает, что… человек, как льдинка: молится, молится и постепенно оттаивает, оттаивает — и оживает. Если человек будет усердно молиться, как наинская вдова, то Господь воскресит его разум», — подчеркнул Блаженнейший Митрополит Онуфрий.