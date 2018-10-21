Молиться Богу можно не только на Афоне - Митрополит Иларион

После прекращения евхаристического общения РПЦ с Константинополем верующие канонической территории Русской Православной Церкви могут ездить на Святую Гору, посещать афонские монастыри, но участвовать в таинствах – исповедоваться и причащаться – там не должны.

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в интервью российским СМИ.

При этом митрополит отметил, что "для спасения души верующим не обязательно посещать Гору Афон" и посоветовал православным обратить внимание на другие святые места.

«Хочу напомнить верующим людям: молиться Богу и спасать свою душу можно не только на Афоне. "Спасение не от места", – говорит святитель Феофан Затворник. Возможно, сложившиеся обстоятельства побудят кого-то совершить паломничество на "северный Афон" – в Валаамскую или Соловецкую обители, к другим святыням нашей земли, познакомиться с русской монашеской традицией, принять участие в Литургии, исповедаться и причаститься святых Христовых Таин в этих храмах и обителях», - сказал владыка Иларион.

Также он рассказал о том, как Церковь планирует окормлять верующих на территории Константинопольского Патриархата.

«Наши верующие, живущие вне пределов канонической территории Русской Православной Церкви, посещали приходы Константинопольского Патриархата почти по всему миру. Но в большинстве стран существуют храмы и других Поместных Церквей, так что у них имеется альтернатива», - сказал митрополит Иларион.

При этом он отметил, что более сложное положение у верующих РПЦ, которые проживают на территории Турции и на относящихся к ведению Константинополя Родосе, Крите и других греческих островах Додеканеса в Эгейском море.

«После того, как Константинопольский Патриархат солидаризировался с раскольниками и тем самым сам оказался в расколе, они остались без пастырского окормления. Эта проблема сегодня остро стоит на повестке дня. Мы уже получаем письма от верующих, которые спрашивают: а что же нам делать? Будем думать, как решить возникшую проблему», - сказал митрополит Иларион.