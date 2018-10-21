Как научиться побеждать себя: православный священник – о духовном смысле жизни

«Мы немощны», «со страстями надо бороться всю жизнь, и то неизвестно, получится ли что-нибудь вообще», «это сильнее меня»… Знакомо? А как научиться не просто пытаться исправиться, но получать конкретные результаты на этом пути? Чего нам не хватает, чтобы не оправдываться, а приводить свою жизнь в соответствие своим идеалам? Над нашими вопросами размышлял протоиерей Олег Хижняков, настоятель храма Святаго Духа Славянска.

Ответ на эти вопросы следует искать в самом начале церковной жизни человека, когда он только начинает задумываться о своём несовершенстве и желает что-то в себе изменить, пытается одержать хоть небольшие победы над собой. Когда не церковный ещё человек приходит в храм, он вообще не знает, с чего ему начать. Робко озирается, пытается что-то делать. Он чувствует какой-то призыв Божий, знает, что в Церкви можно найти ответы на свои вопросы, получить помощь, обрести спасение от Бога, но не понимает, как именно ко всему этому прийти.

Болото нечувствия

На первом этапе многое получается. Большинство христиан скажет, что именно период воцерковления был для них самым запоминающимся. Тогда Господь Сам помогал одерживать победы Своим присутствием и помощью. Но проходит время, и вот уже воцерковлённые люди, которые постоянно ходят в храм, причащаются, крестят детей, венчаются, порой не находят в себе чувств, которые помогали бы им и дальше идти вперёд. Мне часто доводится слышать о таком явлении в последнее время. Об этом состоянии когда-то в своих сборниках аскетических опытов написал святитель Игнатий (Брянчанинов), даже определив его в категорию греха. Он называл его «нечувствием».

Воцерковляясь, человек со временем перестаёт понимать, что ему делать дальше. Он находит в себе массу несовершенств — например, отсутствие молитвы как таковой: молитвенное правило совершает дежурным образом, а то и не совершает вовсе. От этого возникает уныние и ропот, затем может прийти и отчаяние. Сейчас у нас среди духовных наставников наблюдается некоторый либерализм или даже попустительство относительно пребывания человека в каком-то грехе. Это может быть упомянутое уже нечувствие, а также оставление молитвенного правила, ослабление или полный отказ от постов. Ну, не молился и не постился — ладно, что уж поделаешь. Думаю, это неверный путь.

На основе колоссального духовного опыта, имеющегося в Церкви, нужно в нынешнее время выработать общий алгоритм действий. Например, с одной стороны, мы говорим, что пост — не цель, это лишь средство. С другой — утверждаем, что без поста нельзя. Человек теряется: что ему делать? Как найти то, что ему поможет? Следствием этой растерянности становятся печаль, тоска, духовное бессилие, когда христианин сначала перестаёт верить в свои силы, потом — в помощь Божию. В итоге он идёт в храм, уже не ожидая, что Господь услышит его молитвы, придёт на помощь, поддержит, исполнит благие чаяния. Не верит, что святые угодники прилежные молитвы обращающейся к ним души принесут к Престолу Божию.

Ещё глубже в это болото нечувствия заталкивает жизнь, окружающий нас мир, творящиеся беззакония. Человек много раз задаёт себе вопрос: разве Господь не видит и не слышит всего этого? Разве не внимает стенаниям и воплям стольких людей? Почему зло торжествует, плохие люди благоденствуют, а хорошие — кто в вечность отходит, кто болеет? Человек думает: что мне делать? — и не находит ответа.

На помощь может прийти чтимый в нашем народе святой — преподобный Паисий Святогорец. Он говорит, что молитва одного человека может чрезвычайно много. Старец огорчался по поводу того, что люди пытаются полагаться только на свои силы, в то время как Господь «способен послать в помощь не просто силу божественную, но много божественных сил; и тогда помощь Его будет не просто божественной помощью, но Божиим чудом».

Святой Паисий говорил, что один монах с чётками может сделать больше, чем целая дивизия. Православный человек должен чувствовать личную ответственность не только за себя, но и за всё, что происходит вокруг него. Если ты христианин и знаешь, какую пользу может принести молитва — не только тебе, но и ближним, — значит, ставь цель и достигай её. Ведь молиться нужно не только о себе, но и о тех, кто не может или не хочет этого делать в силу своего жизненного устроения. В этом, помимо молитвы, помогут духовный труд и жизнь по Христовым заповедям.

Увидеть цель

Духовное расслабление у человека случается оттого, что он не видит перед собой цели. Царствие Небесное ему представляется в виде несбыточной мечты или сказки. Люди видят перед собой смерть, отшествие в вечность, говорят: «Ну, ещё же никто оттуда не возвращался!» Как никто? А Спаситель? Христос воскрес! Он победил ад, сорок дней наставлял учеников, утверждал их в Своём Воскресении. Какие ещё доказательства нужны? Чтобы соседка с улицы воскресла? Так в евангельской притче о богаче и Лазаре сказано об этом: «если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Лк. 16:31). По Воскресении Спасителя многие мёртвые восстали и пришли во святой град. Поверил кто-то? — нет! Разве что какие-то отдельные люди, которые изначально были к этому расположены.

Человек должен видеть перед собой цель, понятную и объяснимую. Если это Царствие Небесное, то оно, по слову Божию, «силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12). Если ты остановишься на полпути, то должен понимать, что цели не достиг. Здесь важно осознать, что цель эта не достигается автоматически. Нельзя думать: «Если я выполню то и это, прочитаю столько-то канонов, положу столько-то поклонов, никогда пост не нарушу — то Царствие Небесное мне обеспечено». Нет, всё перечисленное — это средства для достижения христианской жизни, а остальное по мере твоего духовного возраста Господь будет давать. Он поможет и вразумит, и ты будешь чувствовать, как в той или иной ситуации поступить. А ещё всегда будешь радостен — по слову апостола.

Если цель поставим, то и побеждать будет легко. Сегодня День Победы. Наши воины, освобождавшие Отечество и весь мир от фашизма, о чём думали? О том, чтобы пострелять или уничтожить одного-двух противников? — нет, они думали, как им дойти до своей цели. У них на всех танках было написано: «На Берлин!» Они знали, где должна закончиться война, где их ждёт победа.

Помощь друга

Когда падаем снова и снова, можно разочароваться в себе, впасть в уныние. Для того чтобы этого не произошло, надо, как говорили в популярной передаче, прибегнуть к помощи друга. У православного человека таким другом должен быть духовник. Он разделит его радости и скорби, поддержит, даст правильный совет, не будет лицемерить. Духовный наставник не станет молчать, когда его близкий пребывает во грехе. Он подведёт его к желанию исправить жизнь, покаяться и поставить перед собой достойную цель. Вместе её достигать легче. Должна быть духовная связь между духовником и чадом, настоятелем и его приходом. Священнику мало совершить то, что положено, и уйти — не объяснив, как исправлять свою жизнь, как вместе подвизаться.

Ещё одна проблема — это отсутствие связи между духовником (или священником) и духовным чадом. Многие верующие замыкаются в себе, не хотят себя утруждать. Священники могут оправдать себя своей занятостью, тем, что не до каждого можно достучаться. Дай Бог, чтобы из ста человек, слушающих слово священника, хотя бы до одного что-то дошло, тронуло сердце — это уже победа! Её нельзя назвать маленькой, потому что душу человека невозможно измерить. А в Евангелии сказано: «На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк. 15:7).

В христианской жизни ставить цели и достигать их возможно. Евангелие, апостольские послания, жития святых нам в помощь — плюс наш собственный духовный опыт. Мы не должны оставаться такими, какие мы есть. Апостол говорит: «Ревнуйте о дарах больших» (1 Кор. 12:31), а мы и сегодня, и завтра одни и те же. Нам не хватает ревности, чтобы приводить жизнь в соответствие с теми идеалами, которых хотим достичь. Если же возревнуем, цель перед собой увидим — Господь во всём поможет, всё разрешит. Наши силы удвоятся и утроятся.

Худший диагноз

Когда увидим какой-то результат, изменения в нашей жизни — будет стимул идти дальше. Ведь замечательно осознать, что сегодня мы достигли большего, нежели вчера. Только ни в коем случае нельзя гордиться. Гордость духовными достижениями хуже всякого падения. Святой архиепископ Лука Крымский говорил, что хуже всего врачуется гордость духовная. Если начнём мнить о себе, что достигли чего-то, считай, что не просто на начальной ступени стоим, но откатились вообще неизвестно куда. Заметим в себе такой недуг — сможем исправиться, если же нет, если начнём считать себя во всём правыми — тогда всё. Это уже не тревожный звоночек, а диагноз.

Это могут подтвердить примеры из жизни святых. Например, святой Никита, затворник Печерский, епископ Новгородский, в юношеском возрасте пошёл подвизаться, затворился в пещерах и на увещевания духовников не отвечал. Многие ему предлагали повременить и не совершать тех подвигов, которые он сам на себя возложил, но молодой монах не внял голосу братии. Дьявол пришёл к нему в виде ангела и сказал: «Я буду с тобой! Послужу тебе по велению Господню». Это привело к тому, что Никита наизусть знал Ветхий Завет, вплоть до буквы. Старцы насторожились, говорили, что это вражеская прелесть. По усердной молитве братии враг рода человеческого оставил юношу. В итоге он не просто забыл Ветхий Завет, но вообще читать разучился. Потом, мало-помалу, стал приходить в чувство и после просиял в подвигах. Смотрите, какой путь Господь приготовил для того, чтобы человек понял свою несостоятельность, изжил заблуждения, а после стал на путь Истины и с него уже не сходил!

О духовной науке только говорить легко, на самом деле для каждого человека это сложный, тернистый путь. Но если вести его под руководством опытного духовника, желая стяжать смирение и радость духовную, то Господь всё устроит. Нужно только уповать на Него.

По материалам сайта Горловской и Славянской епархии УПЦ.