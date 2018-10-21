На Тернопольщине верующие УПЦ строят новую церковь вместо захваченной

В субботу, 20 октября, в селе Башуки Кременецкого района Тернопольской области состоялась закладка краеугольного камня нового храма в честь святого Архистратига Божия Михаила.

Чин закладки церкви совершил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий в сослужении собора духовенства благочиния, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Тернопольской епархии.

"Построить новый храм селяне решили после того, как местная церковь была захвачена представителями УПЦ КП 14 июня 2015 года. С того времени и до сих пор православная община Башуков вынуждена совершать богослужения в приспособленном помещении — домовом храме. В прошлом году правящий архиерей митрополит Сергий посетил Архангело-Михайловскую общину, возглавил Божественную литургию и освятил земельный участок под строительство будущего храма", - рассказали в Тернопольской епархии.

После совершения чина закладки управляющий Тернопольской епархией обратился со словом к местной общине. Владыка поблагодарил жителей села и благотворителей, которые поддержали благое начинание и пожелал успехов в этом спасительном деле.