Вышло видео с уникальными видами пещер и подземных храмов Киево-Печерской лавры

Братия Киево-Печерской лавры подготовила видео с уникальными видами пещер и подземных храмов обители.

В год, когда празднуется 30-летие со дня возобновления монашеской жизни в Святой Печерской обители, по благословению Наместника Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла было подготовлено видео, в котором можно увидеть лаврские пещеры с мощами святых, пещерные храмы, комплекс монастырских храмов, расположенных на территории обители, а также древние печатные издания из фондов монастырской библиотеки, сообщается на сайте Лавры.

В видеофильме кадры идут один за другим на фоне молебна с Акафистом Всем преподобным Печерским, который поет братский хор Киево-Печерской лавры под управлением регента архимандрита Геронтия (Борисевича). Фото предоставлено насельником монастыря иеродиаконом Исаакием (Пономаревым). Видеосъемка и монтаж Гавриила Загороднего.

"Этот фильм будет интересен насельникам Киево-Печерской лавры, многочисленным прихожанам и паломникам, которые ежедневно приходят в Печерский монастырь на Киевских холмах с молитвами к преподобным отцам", - сообщают создатели.